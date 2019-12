Sequestra e picchia la compagna, 46enne arrestato nel Bresciano (Di lunedì 30 dicembre 2019) Un uomo di 46 anni è stato arrestato in provincia di Brescia per aver Sequestrato e picchiato la compagna. Indagini in corso. MONTICHIARI (BRESCIA) – Un uomo di 46 anni è stato arrestato in provincia di Brescia per aver Sequestrato e picchiato l’ex compagna in una camera d’albergo. Il blitz della polizia locale è scattato dopo la chiamata da parte del personale dell’hotel con gli inquirenti che hanno fermato l’aggressore mentre era in corso l’ennesima violenza. Un incubo finito per la donna di origine marocchina di 10 anni più giovane del suo aguzzino. Nelle prossime ore sarà ascoltata dagli inquirenti per ricostruire meglio la vicenda e capire da quanto queste aggressioni andavano avanti. Uomo arrestato nel Bresciano per maltrattamenti all’ex compagna Secondo le prime informazioni raccolte dagli inquirenti, l’uomo ha ... Leggi la notizia su newsmondo

