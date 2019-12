Dopo We Happy Few Compulsion Games promette che il prossimo progetto sarà un gioco

Leggi la notizia su eurogamer

(Di giovedì 19 dicembre 2019) WeFew diè stato rivelato per la prima volta nel 2016 e nel corso dello sviluppo è cambiato un po'. In un'intervista con USGamer, Guillame Provost, co-fondatore dello studio, ha parlato di come ilsi è evoluto e di come lo sviluppo ha dovuto spostarsi da ambienti generati proceduralmente verso un focus narrativo più forte e realizzato a mano.Provost ha anche notato che è stata un'esperienza di apprendimento difficile ma che, alla fine, sente che lo studio ha dovuto attraversarla per imparare. Ribadisce anche che WeFew è finito per ora e lo studio sta andando avanti. Qualunque sia ildello studio, crede chemolto migliore, specialmente da quando la compagnia è stata acquisita da Microsoft e sta imparando dagli altri team di Xbox Game Studios.Leggi altro...

ChibiAnto96 : @RealJokerRoses Non ce la faccio a vedere Wayne che soffre così quando potevano dargli un happy ending, già mi vogl… - sugookawa : @SailorLoki ti prometto che dopo tanto dolore c'è sempre l'happy ending (forse) ?? AAAAAAAA me lo auguro tanto, alme… - TopChefIT : RT @diego_bongjchef: claudio.lippi ma per caso avevi fame? ?? Dopo la ricetta divertente di oggi, Vi aspettiamo anche domani per una puntat… -