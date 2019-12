Mauro Coruzzi | l’incredibile cambiamento dopo l’obesità – FOTO

Leggi la notizia su trendit

(Di giovedì 12 dicembre 2019) A Settembre di questo anno,(in arte Platinette) aveva annunciato che si sarebbe preso un periodo di pausa dalla tv per “curarsi ed estirpare il male che si portava dentro“., infatti, aveva raccontato del suo complicato rapporto con il cibo che lo aveva portato all’obesità. La malattia non è stata gentile con lui:aveva raccontato come ogni attività quotidiana fosse diventata ormai una immane fatica a causa del suo peso. Ma a Settembre,l’Estate, ha deciso di dire basta. Nella giornata di ieri,ha pubblicato un post che ha commosso moltissimi suoi follower. Laè un confronto tranel periodo di malattia ein via di guarigione. Il risultato è sorprendente.ha scritto: Darsi per vinti significa restare sdraiati per tutta una vita: non c’è nulla di più noioso del non tentare nemmeno di ...

