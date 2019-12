Elettra Lamborghini in lutto | “Non volevi che ti vedessi morire”

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) La ricca ereditieraha scritto attraverso i social un commovente messaggio dedicato a un terribileda lei attraversato in passato e mai realmente dimenticato.inCon un messaggio via socialha ricordato il suo cavallo: l’animale è morto poco prima che lei riuscisse a vederlo ancora una volta, e l’ereditiera era fortemente legata all’animale. “Mi hai lasciata mezz’ora prima che ti venissi a trovare…sapevi che sarei venuta e nonche tiandare via. Ho sempre detto che avrei voluto trovare una persona al mondo con il cuore grande e immenso come il tuo. Ma è impossibile”, ha scritto l’ereditiera nel suo post, commuovendo centinaia di followers. “Il tempo cura le cose ma questa ferita è ancora aperta e brucia da morire”, ha aggiunto, specificando che per lei il dolore ...

