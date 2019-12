Utilizzavano materiali scadenti per costruire viadotti | arrestati due imprenditori

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoCaserta – Il Gip di Napoli Nord ha disposto l’arresto di due, Francesco e Salvatore Nicchiniello, che lavoravano in tutta Italia con la propria impresa di costruzioni impegnata nello specifico sue strade usandodi qualità e quantità inferiore a quelli dichiarati e mettendo così a rischio stabilità e sicurezza. I due, per non essere scoperti, pagavano anche esose tangenti. L’inchiesta ha coinvolto le amministrazioni comunali di Villa Literno e Lusciano. Il Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della locale Procura, ieri ha disposto gli arresti domiciliari per il sindaco di Villa Literno (Caserta), Nicola Tamburrino. Nello stesso procedimento giudiziario risulta invece indagato il primo cittadino del vicino comune di Lusciano, Nicola Esposito, e il funzionario dell’Anas della Sardegna Antonio ...

