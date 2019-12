Paolo Cannavaro sul Napoli | “Ci vuole un passo indietro Ancelotti ottimo allenatore”

Paolo Cannavaro : “Caos Napoli - stanno perdendo tutti in questa situazione ci vuole un passo indietro. Su Insigne e Ancelotti…” : Paolo Cannavaro, ha commentato il momento delicato che sta vivendo il Napoli Paolo Cannavaro ex capitano del Napoli è intervenuto a Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, per parlare del momento delicato che sta vivendo l’ambiente azzurro: “Davide Ancelotti non è uno sprovveduto come qualcuno vuole far credere. Il papà ha vinto tanto e non credo che si sia messo il figlio Davide vicino solo perché è il figlio e non trovo ...