Ristoranti solidali | regala un “piatto sospeso” per Natale

viagginews

(Di martedì 3 dicembre 2019) JustEat, l’app di food delivery ha lanciato questa bellissima iniziativa per: si potrà ordinare un piatto “sospeso” da donare alla Caritas. Come funziona e cosa sapere.è una festa meravigliosa, ma lo è per tutti? Non è sempre così, purtroppo. Ci sono delle persone che infatti versano in condizioni economiche difficili e che … L'articoloun “piatto sospeso” perè apparso prima sul sito ViaggiNews.com