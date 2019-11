Attentato sul London Bridge | due morti e diversi feriti

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 30 novembre 2019) L'uomo che sulha ucciso due persone e ne ha ferite diverse altre con un coltello, è il 28enne Usman Khan, un ex detenuto, legato a gruppi islamisti, e condannato per reati legati al terrorismo. Secondo le informazioni l'uomo, ucciso poi dagli agenti intervenuti, era uscito dal carcere un anno fa e indossava un braccialetto elettronico. Eroico il comportamento dei passanti che lo hanno disarmato. È diventata virale la foto di un uomo che tiene in mano il coltellaccio sottratto all're. Secondo il Daily mail, sarebbe a sua volta un assassino in libertà vigilata.E mentre le bandiere del Regno Unito sono a mezz'asta per le vittime dell'attacco nel cuore di Londra, il primo cittadino, Sadiq Khan, ha affermato che "ieri abbiamo visto il meglio dei londinesi" e che è "fondamentale sostenere la polizia e i servizi di sicurezza". Il premier Boris Johnson, favorito alle ...

