Milano | aiuole con palme restano in Piazza Duomo per prossimi tre anni

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 29 novembre 2019), 29 nov. (Adnkronos) – Ledi, cone banani, rimarranno così come sono per itre. è l’esito del bando di sponsorizzazione promosso dall’amministrazione comunale diper la cura dellea ovest dellaa partire dal 1 gennaio 2020. La proposta vincitrice, presentata da Starbucks, “prevede il sostanziale mantenimento delle piante e delle essenze presenti, che si sono adattate al clima e all’estetica del luogo”, spiega il Comune. Il progetto ha ricevuto il benestare della Soprintendenza.Il progetto, come nel 2017 a firma dell’architetto milanese Marco Bay, “porterà un lieve aggiornamento delle, necessario a ristabilire una certa permeabilità visiva degli spazi. In particolare, verranno diradate le piantumazioni di banani che, godendo di ottima salute, neglisi ...

