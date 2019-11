Catturata la latitante | uccise col tacco della scarpa

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 21 novembre 2019) Tiziana Paolocci La romena massacrò un 18enne 12 anni fa: era nella lista dei più pericolosi ricercati d'Europa Sono passati dodici anni. Dodici lunghissimi anni in cui Anca Maria Murg, trentenne di origine romena, ricercata per omicidio volontario aggravato in concorso, si è trasformata in un'ombra, sfuggendo alla polizia di tutta Europa. Ma ieri la, il cui nome compare nella lista dei più pericolosi del continente, è stata arrestata a Scafati, in provincia di Salerno. La donna era stata condannata a 20 anni di reclusione dal Tribunale di Hunedoara, in Romania, dopo aver massacrato, insieme a due coetanei, un 18enne al culmine di una lite in discoteca, uccidendolo con un colpo alla testa, inferto con il. Una storia che risale al 2007, ma che è balzata alla cronaca grazie all'operazione condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli, ...

