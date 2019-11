Confindustria | Pasini accelera Con Community punta al Veneto

Fonte : affaritaliani

(Di venerdì 15 novembre 2019) Consolidamentole in atto in Lombardia, ma sulla partita per la presidenza di Viale dell’Astronomia la locomotiva economica d’Italia continua a viaggiare fortemente divisa. MentreComo, Lecco e Sondrio hanno appena messo la prima pietra per creare un’unica associazione di rappresentanza per le tre province pedemontane lombarde (oggi all’assemblea generale ad Erba il presidente degli industriali comaschi Aram Manoukian Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : RT @andreadeugeni: #Confindustria, Pasini accelera. Arruola Community e punta al Veneto. La corsa per la presidenza dell'associazione nazio… - andreadeugeni : #Confindustria, Pasini accelera. Arruola Community e punta al Veneto. La corsa per la presidenza dell'associazione… - Affaritaliani : Confindustria, Pasini accelera. Arruola Community e punta al Veneto -