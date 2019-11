Le 10 cose di Napoli-Genoa che pur volendo non dimenticheremo

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 10 novembre 2019) L’incubo della pagina bianca. Il blocco del match analyst. La piattezza in cui scavare per cercare 10da ricordare quando le vorresti dimenticare tutte. Proviamo. Uno. L’interpretazione di Calvarese. Nei primi 4 minuti per due volte ferma il gioco e non concede la norma del vantaggio. Una volta ale una volta al. Spezzetta la partita fino alla fine. Due. Il gol annullato a Insigne. Il fuorigioco di Lozano ci permette di non parlare di un gol clamorosamente mangiato dal messicano, che davanti alla porta non tira. È una fiammata che lascia ben sperare ma che inganna. Una serata senza nemmeno un tiro a giro e nemmeno un palo. Tre. Il colpo alle spalle di Callejon al 37’. Lo spagnolo ha spazio davanti per prendere la mira, caricare il destro e calciare. Non si accorge che da dietro gli sta arrivando addosso un fulmine pronto a portargli via il pallone. Un Callejon lucido ...

