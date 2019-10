LIVE Trento-Asseco Arka Gdynia basket | EuroCup 2019-2020 in DIRETTA | polacchi in pieno

Fonte : oasport

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA76-85 Ancora uno scatenato Knox. 74-85 Knox appoggia altri due facili al tabellone. Timeout pera tre minuti dalla fine. 72-85 Hammonds arriva facile al vetro. 72-83 Due punti facili per Knox. 70-83 Tripla pesantissima di Bostic. 70-80 FORRAY! TRIPLA!sul -10. Cinque minuti alla fine. 67-80 Due punti facili per Hrycaniuk. 67-78 Penetrazione vincente di Kelly. 65-78 Upson vola in contropiede e schiaccia in solitaria. 63-76 Tripla di Forray a dare ancora speranze a. 60-74 Risponde purtroppo immediatamente Szubarga. 60-71 Tripla di Blackmon FINISCE IL TERZO QUARTO! Il Gydnia resta comodamente in vantaggio. +14 per iconobbligata a rimontare nell’ultimo quarto. 57-71 Gioco da tre punti completato da Hammonds. 57-70 Hammonds appoggia al vetro con il fallo di Forray. 57-68 MEZZANOTTE! Si sblocca ...

