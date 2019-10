Migranti, 81 sbarcati nel Salento

Sono 81 inelle ultime ore in due diverse circostanze sulle coste del. L'ultimo sbarco è avvenuto la notte scorsa a Otranto (Lecce), dove, a bordo di una barca a vela sono giunti 34 curdo-iracheni. L'imbarcazione era stata intercettata dalla Guardia costiera al largo della cittadina. Tutti gli stranieri, tra cui 3 bambini,sono stati fatti sbarcare nel porto di Otranto e rifocillati.Altri 47eranopoco prima a Santa Maria di Leuca. In corso indagini per identificare i 2 presunti scafisti.(Di venerdì 18 ottobre 2019)