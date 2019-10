Ecco le cover ufficiali | con i prezzi | per OnePlus 7T Pro e 7T

OnePlus 7T Pro non ha più segreti : Eccovi sfondo - render e immagini delle cover : OnePlus 7T Pro si mostra vestito da due cover e in render ad alta risoluzione nella colorazione Nebula Blue: potete scaricare anche lo sfondo principale dello smartphone. L'articolo OnePlus 7T Pro non ha più segreti: eccovi sfondo, render e immagini delle cover proviene da TuttoAndroid.

Ecco le nuove cover Disney per smartphone Samsung Galaxy S10 e serie A : Alzi la mano chi non ha almeno un film Disney nella propria lista dei migliori film da guardare. Se siete fan dei cartoni e dei film prodotti dall’azienda americana e possedete un Samsung Galaxy S10, oggi è il vostro giorno fortunato. Il colosso coreano ha finalmente reso disponibili i nuovi case targati Disney da abbinare all’ultimo smartphone della serie Galaxy, così come a quelli che fanno riferimento alla gamma A. In linea con ...

Ecco le prime immagini delle cover Marvel per i Samsung Galaxy Note 10 : Anche i Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+ avranno le loro cover Marvel, parola di Evan Blass. E a quanto sembra dalle prime immagini saranno più resistenti e curate che mai, con quell'anima rugged che le rende ancor più accattivanti. L'articolo Ecco le prime immagini delle cover Marvel per i Samsung Galaxy Note 10 proviene da TuttoAndroid.