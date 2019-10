Tennis | la classifica ATP di Matteo Berrettini dopo gli ottavi a Shanghai Proiezioni

Fonte : oasport

(Di mercoledì 9 ottobre 2019)la vittoria odierna nel torneo ATP Masters 1000 disi riporta al nono posto della Race to London che qualifica alle ATP Finals di fine stagione: l’azzurro scavalca il teutonico Alexander Zverev, in campo in questi minuti, il quale però ha occasione del controsorpasso in caso di successo (andrebbe davanti all’azzurro di 35 punti), mentre perl’ottavo posto, ultimo utile per ottenere il pass, dista ora soltanto 5 punti, ed è occupato dal belga David Goffin, che scederà in campo nel corso della mattinata e potrebbe incrementare, in caso di vittoria, il suo margine a 50. Aritmeticamente qualificati già i primi 5 della Race. Race to London 1 Rafael Nadal 9225 2 Novak Djoković 7775 3 Roger Federer 5600 4 Daniil Medvedev 4965 5 Dominic Thiem 4355 6 Stefanos Tsitsipas 3460 7 Roberto Bautista Agut 2405 8 David Goffin 2280 9...

