Mafia | scadono i termini | liberi due boss calabresi

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Pietro Bellantoni Scarcerati i fratelli Antonio e Francesco Pizzata a causa delle lungaggini della giustizia. Sono considerati esponenti di spicco dei clan di San Luca Scarcerati per scadenza del termine massimo di custodia cautelare. Antonio e Francesco Pizzata, ritenuti personaggi di spessore della 'ndrangheta, sono di nuovo in libertà. I due fratelli di San Luca, paese considerato dagli inquirenti uno dei 'santuari' della criminalità organizzata calabrese, sono stati scarcerati dalla Corte di Appello di Roma per scadenza del termine massimo di custodia. Il procedimento penale a loro carico è relativo alla presunta sussistenza e operatività di un'associazione dedita al narcotraffico nella capitale. L'inchiesta risale al 2015, quando scattò una maxioperazione che, originariamente, era a carico di 37 indagati, diversi dei quali ritenuti vicini ai clan della Locride. I tre ...