Kylie Jenner molla Travis Scott dopo 2 anni d’amore

Kylie Jenner e Travis Scott hanno deciso di prendersi una pausa : Grande sorpresa per i fan di Kylie Jenner e Travis Scott. I due hanno deciso di mettere in pausa la loro relazione dopo un periodo di difficoltà. Ci tengono, però, a rassicurare che per il momento non si tratta di una rottura definitiva ma di uno stand-by. A rivelarlo è stata una fonte anonima molto vicina alla coppia, che ha raccontato tutto al magazine People.\\“Sono in pausa ma non è un allontanamento definitivo. hanno problemi di fiducia e ...

Kylie Jenner costretta al ricovero dopo lunghi giorni di malessere - : Francesca Galici Kylie Jenner ha dapprima annunciato la sua assenza dagli eventi della settimana della moda di Parigi e poi è stata costretta a ricorrere alle cure ospedaliere e al ricovero. Da qualche giorno la ragazza soffrirebbe di una grave forma influenzale Brutta tegola per Kylie Jenner, che nella notte ha comunicato ai suoi seguaci di non poter partecipare alla Paris Fashion Week. Venerdì, infatti, la giovanissima milionaria ...

Barbie per i suoi 60 anni cambia aspetto : assomiglia a Kylie Jenner : Il concetto di bellezza è volubile, come il tempo che passa. Se negli anni ’60 era considerata bella una donna formosa ma con il vitino da “vespa”, ora è tutto decisamente diverso. Ancora una volta Barbie, la bambola più famosa del mondo, ha colto la sfida e ha cambiato aspetto per essere al passo con i tempi. Viso truccato, sopracciglia perfette ad ala di gabbiano, labbra rimpolpate effetto filler, naso minuscolo e all’insù, zigomi alti. Questo ...

La cosa più strana di cui ha paura Kylie Jenner è davvero e totalmente assurda : Ma che paura è? The post La cosa più strana di cui ha paura Kylie Jenner è davvero e totalmente assurda appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner regala 200 mila dollari ad una studentessa in difficoltà : Durante la scorsa puntata di “Ellen Degeneres show" è andato in onda un “miracolo”. Ospiti della trasmissione erano la miliardaria Kylie Jenner, la sorellina minore delle Kardashian, e sua mamma Kris. Dopo aver parlato della sua vita, Ellen ha raccontato alle due una storia molto triste di una mamma single e di sua figlia che ha lasciato gli studi universitari per aiutarla. Ashley Almonte, questo è il nome della ragazza di New York, e sua madre ...