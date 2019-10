‘Ora di Futuro’ va al Senato | dai bambini 9 mozioni di fiducia

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019) Roma, 30 set. (AdnKronos) – Città più verdi, più tempo in famiglia, più impegno sociale e più volontariato. Sono alcune delle richieste portate oggi inda 225delle classi III, IV e V delle scuole elementari di tutta Italia, in rappresentanza di 2.500 classi che hanno aderito al primo anno di ‘Ora di Futuro’, progetto di educazione per iche coinvolge insegnanti, famiglie, scuole primarie e reti non profit. “è evidente che lo sviluppo di un Paese è legato alla formazione umana e culturale dei suoi cittadini, anche di quelli più svantaggiati. Un percorso che inizia sin dai primi anni di vita e che richiama il ruolo centrale della famiglia e degli istituti scolastici – afferma Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del– Sostenere concretamente queste situazioni e adoperarsi per rimuovere quegli ostacoli di ...

