Tenerife | blackout totale sull'isola spagnola

Fonte : tg24.sky

(Di lunedì 30 settembre 2019)completo adomenica sera. Tutta l', appartenente alla Comunità autonoma delle Isole Canarie, è stata per ore del tutto priva di elettricità. Si tratta di quasi un milione di persone, tra cui ovviamente moltissimi turisti, rimaste per ore al buio. Indagine per capire causePatricia Hernandez, la sindaca della capitale Santa Cruz, ha annunciato di aver avviato un'indagine per comprendere le cause del. Negli ospedali sono entrati in funzione i generatori d'emergenza, mentre sul resto dell'si è potuto ristabilire circa il 65% dell'approvvigionamento elettrico. In serata la polizia, i vigili del fuoco e i soccorsi medici hanno ricevuto oltre 700 chiamate. Non poche le persone che erano rimaste chiuse negli ascensori, così come hanno squillato centinaia di allarmi e si sono dovute forzare molte porte.

emanuelecarioti : RT @emanuelecarioti: +++ #Spagna: #blackout totale a #Tenerife: un mione di persone senza #elettricità: - emanuelecarioti : +++ #Spagna: #blackout totale a #Tenerife: un mione di persone senza #elettricità: - LucianaCiolfi : @Emergenza24 Spagna. Blackout totale a Tenerife. Un milione senza elettricità. (Rainews) -