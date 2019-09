Bimbo dimenticato in auto morto a Catania | il Codacons | “Tragedia evitabile | lo Stato ha

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019) “Negli ultimi 10 anni ben 9 bambini sono deceduti in Italia perché dimenticati indai genitori, e le annunciate misure del precedente Governo non sono mai entrate in vigore.” Lo denuncia il, commentando quanto avvenuto a, dove undi due anni èdopo essereindal padre. “La legge voluta dall’ex Ministro dei Trasporti Toninelli che prevedeva l’obbligo di seggiolini anti-abbandono sullesarebbe dovuta entrare in vigore lo scorso 1 luglio, ma l’iter burocratico, come spesso avviene in Italia, si è arenato a causa dei ritardi nell’emanazione dei decreti attuativi – denuncia il– Ad oggi non si conoscono i tempi per introdurre a tutti gli effetti l’obbligo dei seggiolini anti-abbandono, e il bilancio delle vittime innocenti sale a 9 solo negli ultimi dieci anni.” “Invitiamo le case ...

Agenzia_Ansa : Tragedia a #Catania muore bimbo di due anni dimenticato in auto dal padre. Doveva portarlo all'asilo: cinque ore so… - RaffaeleFitto : Non riesco neppure a immaginare il dolore del papà siciliano che ha dimenticato il suo bimbo in auto… - StefaniaPetyx : Oggi a Catania l’ennesimo caso di bimbo morto perché dimenticato in auto sotto il sole. Non oso immaginare il dolor… -