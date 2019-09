Taglio parlamentari | ridurli sì | ma con criterio

Il Taglio dei parlamentari è slittato a ottobre : Il Pd incassa lo slittamento ad ottobre del via libera definitivo della riforma costituzionale che taglia il numero dei parlamentari. Già ieri sera il leader pentastellato Luigi Di Maio aveva indicato nel mese di ottobre la dead line per l'ok finale alla riforme. E oggi, complice anche la necessità di completare la squadra di governo con la nomina dei sottosegretari, così da rendere pienamente operative le commissioni e consentire una ...

Slitta il Taglio dei parlamentari - arriva il no Prodi-Veltroni alla proporzionale. E freno a mano su legge elettorale : La nascita del governo Conte 2 rallenta il cammino ormai segnato del taglio del numero dei parlamentari: il passaggio mancante, l'ultima lettura alla Camera, prima della crisi aperta da Matteo Salvini era stato fissato per il 9 settembre mentre oggi, all'indomani della fiducia al nuovo esecutivo, sparisce dai radar del calendario dell'aula di settembre. La prima conferenza dei capigruppo di Montecitorio dell'era del Conte 2 produce un programma ...

Taglio parlamentari - ddl sarà esaminato dalla Camera dopo il 25 settembre. Calendario sarà fissato dopo la nomina dei sottosegretari : La legge per il Taglio dei parlamentari sarà esaminata a Montecitorio almeno dopo il 25 settembre. L’assemblea dei capigruppo alla Camera, in attesa della nomina di sottosegretari e viceministri, ha stabilito che l’Aula si riunirà solo martedì 17 e mercoledì 18 settembre con la discussione generale su quattro ratifiche di altrettanti trattati internazionali. Entro la fine del mese, presumibilmente il 25, si terrà una nuova capigruppo ...

Strada in salita per Taglio parlamentari - capigruppo non fissa data : La conferenza dei capigruppo della Camera riunitasi questa mattina non ha fissato una data per l'ok al taglio del numero dei parlamentari. Manca un solo passaggio - quello nell'aula di Montecitorio - per l'approvazione della modifica costituzionale cara al M5s ma la riunione di oggi, la prima dopo l'ok alla fiducia al governo Conte 2, non l'ha ancora calendarizzata. Alle 12 è previsto l'ufficio di presidenza della commissione affari ...

Governo : D’Uva a Lega - ‘poltrone? Se voto niente Taglio 345 parlamentari’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Ho sentito gridare lo slogan: ‘poltrona, poltrona’. Al Movimento 5 Stelle non frega molto delle poltrone, tanto che ne vogliamo tagliare 345. E un altro slogan è ‘elezioni, elezioni’. Ma le due cose non stanno insieme perchè se fossimo andati alle elezioni, non avremmo potuto tagliare i parlamentari”. Lo ha detto Francesco D’Uva, capogruppo M5S, durante le ...

Governo : D’Uva a Lega - ‘poltrone? Se voto niente Taglio 345 parlamentari’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Ho sentito gridare lo slogan: ‘poltrona, poltrona’. Al Movimento 5 Stelle non frega molto delle poltrone, tanto che ne vogliamo tagliare 345. E un altro slogan è ‘elezioni, elezioni’. Ma le due cose non stanno insieme perchè se fossimo andati alle elezioni, non avremmo potuto tagliare i parlamentari”. Lo ha detto Francesco D’Uva, capogruppo M5S, durante le ...

Conte : avanti su Taglio parlamentari : 13.03 Il premier Conte rilancia sul taglio del numero dei parlamentari e precisa: il ddl dovrà essere affiancato da una "riforma della rappresentanza democratica" per favorire l'accesso alle forze minori.E indica la necessità di avviare la riforma della legge elettorale. Poi: serve una riforma della giustizia con una "drastica riduzione dei tempi", e del metodo di elezione dei membri del Csm.E occorre inasprire "le pene,incluse quelle ...

Governo : Conte - ‘Taglio parlamentari con più garanzie costituzionali’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Questa riforma” del taglio del numero dei parlamentari “dovrà essere affiancata da un percorso volto a incrementare le garanzie costituzionali e di rappresentanza democratica, anche favorendo l’accesso democratico alle formazioni minori e assicurando – nello stesso tempo – il pluralismo politico e territoriale”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla ...

Di Maio incontra i ministri M5S : pronti al Taglio dei parlamentari : Di Maio incontra i ministri M5S: pronti al taglio dei parlamentari. Di Maio, il capo politico del M5S e ministro degli Esteri, Luigi Di Maio

Conte bis - Di Maio incontra i ministri 5S alla Farnesina : “Pronti al Taglio dei parlamentari” : Di Maio dopo la riunione dei ministri pentastellati del Conte bis convocata al ministero degli Esteri: "Abbiamo il taglio dei parlamentari da concretizzare. E siamo pronti all'ultimo voto. Si tratta dell'ultima votazione alla Camera e poi elimineremo 345 poltrone". La scelta della location è stata criticata da Forza Italia.Continua a leggere

Riforme : Migliore - ‘Taglio parlamentari e proporzionale - base intesa Pd-M5S’ : Roma, 6 set. (AdnKronos) – “Se ne è parlato poco. Ma quella è stata la pietra angolare, l’architrave dell’accordo di governo Pd-5 Stelle”. Gennaro Migliore, capogruppo dem in commissione Affari costituzionali alla Camera, definisce così, parlando con l’Adnkronos, l’intesa (messa nero su bianco nel programma del Conte 2) che abbina il taglio del numero dei parlamentari, ‘vessillo’ M5S, a ...

Riforme : Migliore - ‘Taglio parlamentari e proporzionale - base intesa Pd-M5S’ (2) : (AdnKronos) – Quindi contestualmente al taglio degli eletti, ‘bandiera’ dei 5 Stelle, partirà il percorso di una riforma costituzionale bis? “Se ne è parlato molto poco ma proprio questa è stato l’architrave dell’accordo, una pietra angolare. Per i 5 Stelle l’approvazione definitiva del taglio del numero dei parlamentari era una conditio sine qua non. A questo via libera si accompagnerà una riforma ...

Riforme : Migliore - ‘Taglio parlamentari e proporzionale - base intesa Pd-M5S’ (3) : (AdnKronos) – Il Pd da ‘paladino’ del maggioritario ora vira verso il proporzionale? “Con il taglio dei parlamentari, in quasi la metà delle regioni italiane -argomenta Migliore- sarebbe totalmente preclusa la rappresentanza dei partiti minori. Passerebbero solo i primi due, tre… E poi c’è anche un problema nella platea che elegge il presidente della Repubblica: ci sarebbero più rappresentanti delle ...

Riforme : Migliore - ‘Taglio parlamentari e proporzionale - base intesa Pd-M5S’ (2) : (AdnKronos) – Quindi contestualmente al taglio degli eletti, ‘bandiera’ dei 5 Stelle, partirà il percorso di una riforma costituzionale bis? “Se ne è parlato molto poco ma proprio questa è stato l’architrave dell’accordo, una pietra angolare. Per i 5 Stelle l’approvazione definitiva del taglio del numero dei parlamentari era una conditio sine qua non. A questo via libera si accompagnerà una riforma ...