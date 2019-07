Mini Clubman - Su strada con la John Cooper Works - VIDEO

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Faccia e cuore nuovi per la2019. Nel 2007 è rinato il mito del 69 in versione moderna (quella con la porticina laterale controvento) e nel 2015 è cambiata radicalmente crescendo anche di taglia. Ora è tempo di restyling, avvertibile in tutti i modelli per la nuova calandra, per le cornici nere dei fari anteriori e per i passaruota differenti (possono ospitare cerchi da 19). Più potente che mai. Ma cè una novità di sostanza in questa rivisitazione, ed è dentro il cofano della: è il quattro cilindri 2.0 da 306 CV (lo stesso che equipaggia la BMW X2 M35i, per intenderci) che le consente di completare lo 0-100 km/h in 4,9 secondi (ben 1,4 in meno di prima). Eccola in versione White Silver, con grafiche a contrasto di colore rosso. Un'auto per la famiglia (non chiamatela familiare, perché non vogliono) molto pepata.

