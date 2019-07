huffingtonpost

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Il presidente del Consiglio Giusepperiferirà in aula alsuldeialla Lega mercoledì 24dalle 16,30 alle 17.30. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo che si è riunita a palazzo Madama e del cui esito hanno riferito il presidente deiri Pd Andrea Marcucci e del gruppo Mistro Loredana De Petris.“ha dato la propria disponibilità a venire in aula mercoledì 24dalle 16.30 alle 17.30. Non sappiamo ancora se sarà un’informativa a o una comunicazione del governo, questo verrà stabilito tra la presidenza dele il presidente del Consiglio. A noi - ha concluso Marcucci - fa piacere che gli italiani ora possano capire esattamente cosa sta succedendo e cosa è successo”.“Tra qualche ora - ha aggiunto la presidente del gruppo Misto Loredana De Petris - ...

MediasetTgcom24 : Fondi russi alla Lega, Pd: 'Conte riferirà in Senato il 24 luglio' #lega - HuffPostItalia : Conte riferirà in Senato il 24 luglio sul caso fondi russi - peppegiustolisi : #Conte riferirà in Aula sui fondi russi. Visto che Salvini è impegnato a parlare di cene. #SalviniHaPauraDelParlamento -