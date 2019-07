Bimbi investiti dal Suv | morto anche Simone L’annuncio durante i funerali di Alessio | la

attualitavip.myblog

(Di lunedì 15 luglio 2019)D’Antonio, il cuginetto di, è. L’annuncio del commissario prefettizio di Vittoria, Filippo Dispenza, mentre in provincia di Ragusa si svolgevano idel bambino di 11 anni. Alla guida del suv che ha falciato i due bambini Rosario Greco, sotto effetto di alcol e cocaina.era stato ricoverato in condizioni gravissime a Messina e gli erano state amputate le gambe. Il 12enne non ce l’ha fatta e oggi è spirato nel reparto di rianimazione dell’ospedale della città dello stretto. La notizia della morte diD’Antonio è arrivata nel pieno della cerimonia funebre di, 11 anni, altra vittima dell’incidente, con un’intera città che si è fermata per rendergli omaggio. È un doppio choc. Già in tremila piangono per. Altre lacrime si aggiungono per. La chiesa si ammutolisce, il passaparola fa ...

