Disoccupati a 6 mila euro al mese | ma la Francia fatica a cancellare i privilegi

(Di martedì 9 luglio 2019) A quale Emmanuel Macron bisogna credere? Al Presidente che, a metà giugno, va all’assemblea generale dell’Oil, l’Organizzazione internazionale del lavoro di Ginevra, e si scaglia con un vibrante discorso, come lui sa fare, contro le ingiustizie sociali del modello capitalistico e le politiche economiche degli Stati che mettono al primo posto l’equilibrio dei bilanci pubblici rispetto ai diritti dei lavoratori?Oppure al Presidente che, rientrato da Ginevra, ai primi di luglio manda in prima linea - sotto il fuoco congiunto dei sindacati e delle organizzazioni padronali come si dirà più avanti - il suo primo ministro Edouard Philippe e la sua ministra del lavoro Muriel Pénicaud (ex responsabile del personale della Danone) per annunciare la riforma più esplosiva (insieme con quella delle pensioni di cui ci occuperemo in un prossimo ...

