Fognini e Berrettini avanti a Wimbledon | fuori Cecchinato

Wimbledon 2019 : buona la prima per Fognini e Berrettini. Solo applausi per Giulia Gatto-Monticone : buona la prima per Matteo Berrettini e Fabio Fognini. I due azzurri rompono il ghiaccio a Wimbledon con due importanti vittorie rispettivamente contro lo sloveno Aljaz Bedene e l’americano Frances Tiafoe. Sicuramente c’era grande attesa per il tennista romano, reduce da settimane fantastiche sull’erba con la vittoria di Stoccarda e la semifinale ad Halle. Berrettini ha pagato un po’ di pressione all’inizio del ...

Wimbledon 2019 : i risultati del tabellone maschile. Nadal e Federer al secondo turno - Berrettini e Fognini promossi sull’erba londinese : Seconda giornata di incontri che è andata in archivio a Londra. Sull’erba di Wimbledon il tabellone maschile ha riservato conferme e sorprese in un day-2 di primo turno particolarmente intenso. Partiamo dalle conferme, ovvero lo spagnolo n.2 del mondo Rafael Nadal e il n.3 del ranking Roger Federer. L’iberico, trionfatore nel Roland Garros per la 12esima volta, ha sconfitto il giapponese (proveniente dalle qualificazioni) Yuichi ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 2 luglio - Berrettini al secondo turno! Fognini vince al quinto set contro Tiafoe - Federer e Nadal avanzano

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 2 luglio - Berrettini al secondo turno! Fognini vince al quinto set contro Tiafoe - Federer e Nadal avanzano

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 2 luglio - Berrettini al secondo turno! Fognini al quinto set contro Tiafoe - Federer e Nadal avanzano

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 2 luglio - Berrettini al secondo turno! Fognini in vantaggio contro Tiafoe - Federer e Nadal avanzano

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 2 luglio - Berrettini al secondo turno! Fognini lotta contro Tiafoe - Federer e Nadal avanzano

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 2 luglio - Berrettini al secondo turno! Fognini lotta contro Tiafoe - Gatto-Monticone out

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 2 luglio - Berrettini passa al secondo turno! Serena Williams dominante su Gatto-Monticone. Fognini lotta con Tiafoe. Federer avanza. Sharapova si ritira.

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 2 luglio - Berrettini passa al secondo turno! Serena Williams dominante su Gatto-Monticone. Fognini lotta con Tiafoe. Federer avanza. Muguruza out

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 2 luglio - Berrettini passa al secondo turno! Cecchinato e Caruso out. E' il momento di Fognini e Gatto-Monticone. Federer avanza. Muguruza eliminata

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 2 luglio - Berrettini passa al secondo turno! Cecchinato e Caruso out. Attesa per Fognini e Gatto-Monticone. Federer avanza. Muguruza eliminata

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 2 luglio - Berrettini passa al secondo turno! Cecchinato e Caruso out. Attesa per Fognini e Gatto-Monticone. Federer e Nadal in campo. Muguruza eliminata

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 2 luglio - Berrettini passa al secondo turno! Cecchinato e Caruso out. Attesa per Fognini e Gatto-Monticone. Federer pronto a chiudere i giochi. Muguruza eliminata