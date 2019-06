VIDEO – De Laurentiis sui tifosi bianconeri | “La Juve raggruppa tutti gli insoddisfatti

forzazzurri

(Di giovedì 27 giugno 2019) Deparere suiIl presidente del Napoli Deha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset a margine di un evento alla Camera dei deputati. Il patron ha espresso una sua considerazione riguardo il dualismo con lantus ed i suoi. Queste le sue dichiarazioni: “La nostra competitor di sempre è la, proprio per un fatto di tifo ovviamente. Lantus avendo un altro tipo di fatturato e una nascita da oltre 100 anni, ha consolidato sotto la stessa proprietà una capacità di avere un numero diattorno a se in Italia chenoglidel Sud. – poi il patron sottolinea – Non dimentichiamoci che gli operai della Fiat venivanoimportati dal Sud. Ricordiamoci chei torinesi sonodel Torino, per la maggior parte dei casi. La famiglia Agnelli per ...

MarioParisi83 : #Napoli #ADL La #Juve raggruppa i tifosi insoddisfatti del #Sud VIDEO - MarioParisi83 : RT @NapoliToday: #NotizieSSCNapoli De Laurentiis: 'La Juve raggruppa i tifosi insoddisfatti del Sud' | VIDEO - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli De Laurentiis: 'La Juve raggruppa i tifosi insoddisfatti del Sud' | VIDEO -