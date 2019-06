Mohamed Morsi | Erdogan accusa l’Egitto | “È stato ucciso” I seguaci al processo

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan hato il governo dell’Egitto della morte dell’ex presidente egiziano, avvenuta il 17 giugno durante ilper spionaggio a suo carico. “Non è morto per cause naturali, èucciso”, ha detto il Capo diturco. Morsi, leader dell’organizzazione islamista Fratelli musulmani, èuno degli alleati didurante gli anni di presidenza. Il Sultano ha ribadito che “la Turchia farà ogni cosa necessaria per far processarenei tribunali internazionali”. I sostenitori di Morsi hannoto le forze di sicurezza di averlo “assassinato” e di avere intenzionalmente ritardato i soccorsi. Abdullah al-Haddad, il cui padre e fratello sono stati processati insieme a Morsi, ha detto che gli agenti hanno lasciato l’ex presidente egiziano “accasciato sul ...

