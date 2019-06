Bologna | le Maschere Bianche contro lo sfruttamento dei lavoratori Annunci | proteste e

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 giugno 2019) Non hanno scelto il volto di Guy Fawkes, caro agli hacker di Anonymous, né quello di Salvador Dalì, indossato dai rapinatori della serie tv La Casa di Carta, ma hanno preferito delle semplici. È questa la faccia di un collettivo anonimo bolognese usata per protestarei proprietari di bar, ristoranti, supermercati e appartamenti e boicottare le attività che, a loro dire, propongono condizioni di lavoro o affitto particolarmente svantaggiose, segnalate al gruppo attraverso Facebook. A finire nel mirino per ultima è stata la catena del bio NaturaSì, che aveva pubblicato uno per un tirocinio da 40 ore settimanali con una paga da 450 euro euro al mese e riservato a laureati in economia o scienze della comunicazione. Nulla di sorprendente per chi cerca un’occupazione e deve fare i conti con un mercato del lavoro che, anche nelle città più prospere come ...

