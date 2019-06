Vignaroli | giusto che Roma abbia mini-siti per trasbordo rifiuti

romadailynews

(Di martedì 11 giugno 2019)– "A Saxa Rubra si parla semplicemente di una trasferenza, ed e', essendouna citta' grande e complessa, che ci siano deidove il rifiuto semplicemente transita. È normale, senza che si facciano giri con i camion per tutta la citta' per cercare un sito per fare ilper poi andare negli impianti". Lo ha detto il presidente della commissione parlamentare Ecomafie, Stefano, in merito alle proteste dei cittadinini per l'individuazione di un sito per ildeia Saxa Rubra, durante un punto con la stampa in occasione del giro di audizioni sulla situazionedie del Lazio in corso da stamattina a Palazzo Valentini, sede della Prefettura di.