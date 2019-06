Trenitalia un treno ogni 12 secondi per mare | montagna e città d' arte

Treno Frecciarossa Trenitalia - da Brescia a Napoli soppresso i due macchinisti erano ubriachi fradici : La direzione di Trenitalia ha dichiarato che niente di simile era mai accaduto in precedenza. Che sia vero o meno che non fosse mai capitato, l’episodio che si è verificato a carico di uno dei convogli del servizio ferroviario italiano ha davvero dell’inverosimile. Il fatto è accaduto la mattina di domenica 28 aprile e si candida per entrare negli annali delle Ferrovie dello Stato, anche se non si tratta proprio di una storia ...