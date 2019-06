Calcio femminile | la ct Bartolini | “Discriminazioni? La normalità per tutte noi | ma ora

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 giugno 2019) “La partecipazione della nazionale diitaliana ai mondiali è una soddisfazione personale delle giocatrici, ma anche un impulso per tutto il movimento del”. Lo racconta l’allenatrice dell’Italia Milena Bertolini, in vista deld’inizio della coppa del mondo, al via il 7 giugno in Francia. L’Italia si è qualificata dopo vent’anni di assenza dal torneo. Dopo l’esclusione dell’Italia maschile dal mondiale 2018 è nuovamente lo sportquindi a portare nel mondo la maglia della nazionale. “Siamo consapevoli che ilè considerato nel pensiero medio collettivo italiano uno sport prevalentemente maschile – risponde la ct Bertolini – e che quando una donna entra in questo ambiente è vista in modo un po’ strano. Si risponde con l’indignazione collettiva e continuando a fare il proprio lavoro per dimostrare che il...

