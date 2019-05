Basket | Playoff Serie A 2019 | Venezia corsara a Cremona | la Reyer vince gara-1 con uno

oasport

(Di giovedì 30 maggio 2019) In ventiquattr’ore sono già saltati i campi delle prime due classificate in-1 delle semifinali scudetto: dopo il sacco di Milano compiuto da Sassari, è l’Umanaa espugnare il PalaRadi di, battendo la Vanoli per 80-87 con una grande seconda metà di. Gli uomini di Walter De Raffaele, che recuperano in extremis Stefano Tonut, ma sono sempre senza Paul Biligha, si giovano in particolare dei 22 punti di Mitchell Watt, inarrestabile a più riprese nel corso della partita. Vitali anche gli 11 di Michael Bramos e Austin Daye, così come i 10 di Julyan Stone. Non bastano, alla squadra di Meo Sacchetti, due ottimi quarti iniziali, i 15 di un intramontabile Travis Diener, i 14 di Drew Crawford (incolore, però, per larghi tratti del match) e Wesley Saunders, gli 11 di Mangok Mathiang. Dopo un paio di minuti ad alto tasso di equilibrio, la prima fuga cerca ...

