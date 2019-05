8 motivi per andare in palestra che non c’entrano con la perdita di peso

vanityfair

(Di martedì 28 maggio 2019) Riduce lo stressAiuta a costruire una relazione migliore col proprio corpo Migliora la posturaPreviene l'osteoporosiAiuta a rimanere motivati Aumenta la produttività Stimola le endorfineSi dorme meglio Per fare sport oinin modo costante ci vuole molta motivazione. E, spesso, il solo fatto di voler ottenere un corpo più in forma per la prova costume non è sufficiente peravanti. Alcuni studi dicono che nello sport così come nella dieta, è più facile raggiungere gli obiettivi partendo da una immagine positiva di se stessi o dopo aver visto i primi risultati concreti. La domanda da farsi per trovare la giusta motivazione è perché si fa sport. Quando la manca la sensazione di “piacere”, ma lo si vive solo come un dovere o per un obiettivo troppo a lungo termine, è facile mollare prima di averlo raggiunto. Ecco perché dovremmo cambiare il focus: ...

