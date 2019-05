Esplosione in centro a Lione | almeno otto feriti Non si conoscono le cause

huffingtonpost

(Di venerdì 24 maggio 2019) Un’di origine ignota ha causatoquesto pomeriggio neldi, in Francia: è quanto riferiscono i media francesi. Secondo le prime informazioni, i fatti si sono verificati in una zona pedonale nei pressi di Place Bellecour, nel cuore di.Secondo 20 Minutes, l’è avvenuta in rue Victor-Hugo, dinanzi al negozio La Brioche Dorée, nell’iperdi. Un’informazione confermata dalla Préfecture du Rhône, la polizia locale, che però, al momento, non è in grado di fornire ulteriori dettagli sull’origine dell’. I pompieri e la polizia sono giunti sul posto.La procura diprivilegia la pista del pacco bomba nell’che alle 17.30 ha investito un corso pedonale neldella città nell’Est della Francia. Lo ...

