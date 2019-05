Decreto sicurezza | l' ultimo braccio di ferro in attesa delle urne

agi

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Via libera albis primaeuropee. Quindi, la nuova riunione del Cdm dovrà tenersi entro la settimana, possibilmente già nella giornata di mercoledì. Non si ferma il pressing della Lega per incassare l'approvazione in tempi brevinuove norme su migranti emesse a punto da Matteo Salvini. Per il titolare del Viminale, infatti, sarebbero superati i dubbi di incostituzionalità rilevati dal Colle, visto che il testo delè stato opportunamente corretto, eliminando ogni riferimento ai migranti e al soccorso in mare, ma mantenendo le sanzioni e le multe a cariconavi. Ma i 5 stelle non ravvisano la stessa necessità di fare in fretta. E se è vero che anche ilFamiglia, sponsorizzato con forza dal Movimento, sta incontrando i suoi problemi - con il 'niet' sulle coperture imposto dal ...

