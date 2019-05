Petrolio | in rialzo a 62 dollari

Petrolio : chiude in rialzo a New York : NEW York, 30 APR - Il Petrolio chiude in rialzo a New York scambiato a 63,91 dollari al barile, +0,45%,.

Petrolio - quotazioni in rialzo su blocco Usa a export Iran : Roma, 23 apr., askanews, - Prezzi del Petrolio in rialzo questa mattina, dopo la notizia che gli Usa intendono bloccare le esportioni di greggio Iraniane. Sui mercati asiatici, il Wti sale dello 0,56%,...

Petrolio : chiude in rialzo : NEW YORK, 18 APR - Il Petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,34% a 64 dollari al barile.

Petrolio in rialzo a Ny a 64 - 5 dollari : WASHINGTON, 12 APR - Il Petrolio in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,49% a 64,53 dollari al barile.

Petrolio - prezzi in rialzo. Effetto escalation tensioni Libia : Teleborsa, - Le tensioni geopolitiche tornano a svolgere un ruolo determinante sull'andamento del prezzo del Petrolio. Il caos libico che mette a repentaglio la produzione di greggio nordafricana sta ...

Petrolio chiude in rialzo a 63 - 8 dollari : NEW YORK, 5 APR - Il Petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,60% a 63,80 dollari al barile.

NEW YORK, 2 APR - Il Petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,34% a 61,80 dollari al barile.

Petrolio in rialzo : Saipem corre - ma diversi titoli oil sono buy : Il Petrolio al momento non sembra risentire più di tanto dei timori degli investitori relativi alla frenata dell'economia globale. Secondo gli esperti di Schneider Electric, i principali driver sul ...

NEW YORK, 21 MAR - Il Petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,85% a 60,12 dollari al barile.

ROMA, 15 MAR - Il Petrolio è in rialzo a 58,76 dollari per il barile Wti e a 67,43 dollari per il Brent.

Petrolio : in rialzo a Ny a 58 - 56 dollari : NEW YORK, 14 MAR - Petrolio in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,51% a 58,56 dollari al barile.