Alessandro Tersigni | ' Il paradiso delle signore 4' | ' Ci siamo dati appuntamento ad agosto'

Blastingnews

(Di venerdì 10 maggio 2019) Continua il successo della soap opera di Rai uno, 'Il' giunta alla sua terza stagione. Il pubblico può ritenersi felice per il fatto che è stata già annunciata la conferma per la quarta stagione fino al 2021 sebbene siano previsti degli evidenti cambiamenti, tra i quali spicca la riduzionepuntate. Dunque Ilnon termina in questo modo e si attende di conoscere il periodoriprese. Dopo l'iniziale dispiacere dei fan per l'assenza di due protagonisti rilevanti come Giuseppe Zeno e Giusy Buscemi, il parere del pubblico è cambiato grazie alla storia incentrata su Vittorio Conti capace di creare nuove curiosità. Sono stati rivelate alcuni dettagli in merito alla quarta stagione, grazie all'intervista rilasciata dall'attoreal settimanale 'Tv sorrisi e canzoni'., che interpreta il ruolo del direttore del ...

SimoPinkPanther : Mi aspettavo più spazio per le interviste ai protagonisti, in particolare ad Alessandro Tersigni, il protagonista a… - LauraBini11 : @aa8flowers Mi sembra di aver letto che Alessandro Tersigni ci sarà nella prossima stagione, insieme ad Adelaide, U… - carmenFashionCr : Il Paradiso delle Signore attori confermati, Tersigni: “Tengo a Vittorio” -