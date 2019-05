Viterbo | negoziante ucciso dal ladro | testa schiacciata da scarpone

ilgiornale

(Di venerdì 3 maggio 2019) Chiara Sarra Trovato morto un 70enne nel centro di: il cranio fracassato e poi calpestato. Scatta la caccia ai malviventiGli hanno fracassato il cranio con un oggetto metallico. Poi, mentre si trascinava in cerca di una via di fuga, lo hanno finito schiacciandogli lacon uno. La scena dell'orrore il centro a, dove - poco dopo le 13 - una donna ha trovato il cadavere di Norberto Fedeli, 70enne titolare del negozio di abbigliamento in via San Luca.Secondo la polizia l'uomo sarebbe stato colpito allaper cinque volte con un oggetto contundente. Ma lui, ancora vivo, avrebbe provato a trascinarsi fuori dal locale - come dimostra la striscia di sangue a terra - e i malviventi lo avrebbero. Si tratterebbe secondo la polizia di un tentativo di rapina finito male, anche se al momento non sono state escluse altre ipotesi.

