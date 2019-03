Crolla a New York Movado

Crolla a New York Wynn Resorts : Aggressivo avvitamento per la società che gestisce una importante catena di Casino , che tratta in perdita del 3,52% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido ...

Crolla a New York Sotheby's : Aggressivo ribasso per la casa d'aste del Regno Unito , che passa di mano in perdita del 2,11%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , evidenzia ...

Mercati colpiti da 'Sell on the news' sulla Bce. Boeing Crolla 10% : In realtà, nel riconoscere il brusco rallentamento dell'economia, la Bce ha in qualche modo sorpreso i Mercati con un giudizio più negativo del previsto sull'andamento dell'attività in Eurozona. ...

PVH - Crollano le quotazioni a New York : Retrocede molto l' azienda tessile americana proprietaria dei marchi Calvin Klein e Tommy Hilfiger , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,08%. Lo scenario su base settimanale di PVH ...

Toll Brothers - Crollano le quotazioni a New York : Si muove in profondo rosso il costruttore americano di case su misura di prestigio , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,01% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo ...

Crolla a New York News Corp New : Retrocede molto News Corp New , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,61%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di ...