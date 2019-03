notizie.tiscali

(Di sabato 16 marzo 2019) ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 16 MAR - "E' solidarietà impegnarsi per dareretribuito a tutti; permettere a contadini resi più fragili dal mercato di far parte di una comunità che li ...

ScizLor : RT @LibreriaEssai: Nei nostri allestimenti mettiamo sempre impegno e tanto amore ?? Anche quello dedicato al 19 marzo non poteva essere da m… - mauneobux : #News Ultim'ora Papa,impegno per lavoro equamente pagato - ansa_it : Papa,impegno per lavoro equamente pagato -