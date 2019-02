Emma Marrone | consigliere leghista | ' Aprire i porti? Apri le gambe' Sarà espulso

Emma Marrone - consigliere leghista contro la cantante : “Aprire i porti? Apri le tue cosce”. Espulso dal partito : “Faresti bene ad Apri re le tue cosce, facendoti pagare per esempio”. Così su Facebook il consigliere della Lega di Amelia, in provincia di Terni, Massimiliano Galli, ha commentato un link del Giornale che riportava la notizia di un concerto di Emma Marrone , al Palasele di Eboli. Durante l’esibizione la cantante ha urlato la frase “ Apri te i porti“. Un commento sessista quello del leghista , subito condannato dal ...

