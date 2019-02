Tennis | no del Governo a finali Atp a Torino Panatta e Pietrangeli ' Una coltellata' | Ma

Tennis - WTA Doha 2019 : Simona Halep ed Elise Mertens le finaliste del torneo in Qatar : Sono la rumena Simona Halep e la belga Elise Mertes le finaliste del WTA di Doha (Qatar). Halep (n.3 del mondo) si è imposta contro l’ucraina Elina Svitolina (n.7 del ranking) con il punteggio di 6-3 3-6 6-4 in 2 ore e 9 minuti di partita. A sorpresa Mertens (n.21 WTA) ha sconfitto la tedesca Angelique Kerber (n.6 del mondo) con lo score di 6-4 2-6 6-1 in 1 ora e 48 minuti di gioco. Nel primo incontro citato l’ex n.1 del ranking ha ...

Nuova Coppa Davis - anche Leo Messi tra i soci della Kosmos Tennis assieme a Piquè : La Kosmos Tennis è la società che ha provocato un notevole scossone all’interno della Coppa Davis, con una Nuova formula molto contestata Gerard Piqué è stato il fautore della Nuova Coppa Davis di Tennis, che dal 2019 si giocherà in una soluzione unica, una finale a 18 squadre che vedrà impegnata anche l’Italia (nel girone con USA e Canada). Durante il sorteggio di ieri in quel di Madrid, Piquè ha parlato del suo nuovo progetto ...

Tennis - Maria Sharapova rinuncia al torneo di Indian Wells per i postumi del problema alla spalla : Non ci sarà Maria Sharapova al torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells, in partenza il 4 marzo. La Tennista russa soffre ancora dei problemi alla spalla destra che da parecchio tempo ne minano le prestazioni. La siberiana, in questo inizio di stagione, si è presentata al via di tre tornei: a Shenzhen è arrivata ai quarti di finale, ritirandosi quando era sotto per 6-1 4-2 contro la bielorussa Aryna Sabalenka, mentre agli Australian Open si ...

John McEnroe - 60 anni di un genio del Tennis in 12 frasi celebri : Talentuoso, irascibile, campione: John McEnroe compie 60 anni il 16 febbraio. Ex asso del tennis mondiale, statunitense nato nel 1959 in Germania (il padre era impiegato in terra tedesca per conto dell’aeronautica americana), purosangue mancino, «Genius» ha segnato un’epoca con il suo gioco «serve and volley» e il suo estro. Numero 1 del mondo dal 1981 al 1984, professionista dal 1978 al 1994, ha vinto 7 Slam, ...

Tennis - Berrettini 46° del mondo - il 24° italiano nella storia : Settimana agrodolce per l'ItalTennis che brinda per l'ottima semifinale raggiunta a Sofia da Matteo Berrettini e piange per la brutta sconfitta in Fed Cup delle ragazze di Tathiana Garbin contro la ...

Sci alpino - Mondiali Are 2019 : è tempo della prova a squadre - tabellone Tennistico per eleggere la Nazione migliore : La giornata di domani dei Mondiali di sci alpino di Are 2019, martedì 12 febbraio, sarà dedicata al team event, che prenderà il via sotto le luci dei riflettori della località svedese alle ore 16.00. Ma, di cosa si tratta esattamente? Dopo l’esordio con una fase sperimentale in concomitanza con i Mondiali 2005 di Bormio, la prova a squadre si svolge nella versione attuale sin dal 2011, e prevede in sostanza la disputa di una gara di ...

La guerra delle classifiche nel Tennis professionistico : tennis contro tennis. Le troppe anime dello sport delle racchetta sono sempre in guerra perché difendono interessi molto diversi, e sempre con tanti soldi in ballo. Il neo presidente Itf (la Federtennis mondiale che gestisce i tornei dello Slam e le grandi prove a squadre per nazioni), lo statunitense David Haggerty, ne sta combinando una dietro l'altra. Ha varato la rivoluzione della Coppa Davis, finanziata con 2,5 miliardi di euro dal ...

Tennis - ATP 250 Cordoba 2019 : Juan Ignacio Londero è l’eroe della sua città - battuto in finale Guido Pella in tre set : Juan Ignacio Londero, detto “el Topo”, ha compiuto l’impresa. A 25 anni e mezzo, dopo una vita passata nei Challenger, senza essersi mai qualificato per uno Slam, ha compiuto l’impresa che, per ora, gli vale una carriera. E’ una di quelle storie da tramandare ai posteri, la sua vittoria in finale contro il connazionale Guido Pella, nella sua Cordoba, alla sua prima in un ultimo atto ATP, con un pubblico impazzito a ...

Diretta Fed Cup 2019/ Svizzera Italia streaming video e tv - orario delle partite - Tennis - oggi 2giornata - : Diretta Svizzera Italia Fed Cup 2019, streaming video e tv: la nazionale azzurra di tennis femminile nel Secondo Gruppo Mondiale, oggi la 2giornata.

Tennis - Classifica Atp 2019 : quante posizioni guadagna Matteo Berrettini con la semifinale a Sofia? Prosegue la scalata del romano : Grazie ai 90 punti conquistati raggiungendo le semifinali a Sofia Matteo Berrettini, che doveva difendere 20 punti questa settimana nella Classifica ATP, continua a scalare posizioni e si appresta a raggiungere il suo best ranking: il Tennista italiano partiva dal numero 53, avendo al massimo toccato la piazza numero 52 in carriera. Al momento Berrettini si isserebbe al numero 46, con 974 punti (ad inizio settimana erano 904), ed ora potrebbe ...

Tennis - ATP Cordoba 2019 : Fabio Fognini delude e cede in due set allo slovene Bedene : Un irriconoscibile Fabio Fognini esce di scena immediatamente nel torneo ATP di Cordoba. Nel secondo turno del torneo argentino il Tennista di Arma di Taggia è stato sconfitto nettamente in due set dallo sloveno Aljaz Bedene, numero 65 del mondo, con il punteggio di 6-1 6-4 dopo un’ora e undici minuti di gioco. Fognini parte malissimo, cedendo subito il servizio. Il ligure non sfrutta una palla del controbreak e Bedene strappa ancora la ...

Avete mai visto una giocata così? Il colpo sotto rete del Tennista è spettacolare : avversario sorpreso e spiazzato : Al torneo challenger di Dallas, il 25enne americano Dennis Novikov, numero 268 al mondo, ha perso contro l’ecuadoregno Emilio Gomez. Durante il match, però, ha messo a segno un colpo spettacolare: una volée a effetto che ha spiazzato l’avversario. Video Youtube/Tennis Machine L'articolo Avete mai visto una giocata così? Il colpo sotto rete del tennista è spettacolare: avversario sorpreso e spiazzato proviene da Il Fatto Quotidiano.

Tennis - Finali Coppa Davis 2019 : le possibili avversarie dell’Italia. Scampato il pericolo Spagna : le fasce per il sorteggio : L’Italia attende di sapere quali saranno le avversarie che dovrà affrontare alle Finali della Coppa Davis 2019, in programma a Madrid (Spagna) dal 18 al 24 novembre. Gli azzurri, reduci dalla trionfale trasferta in India, si sono assicurati un posto tra le migliori 18 Nazionali che avranno il diritto di partecipare agli atti conclusivi della competizione a squadre più importante, da quest’anno totalmente rivoluzionata nel format. Le ...