Impiantata su una donna svedese una mano robotica Il progetto è italiano

Per la prima volta al mondo una mano robotica dotata di sensibilità è stata Impiantata in modo permanente - grazie agli scienziati italiani : Gli arti robotici diventano sempre più sofisticati, la ricerca si concentra sulla necessità di restituire ai portatori di protesi la sensazione del tatto. Un compito difficile, per il quale di recente si è posata una pietra miliare. In Svezia un team internazionale ha eseguito il primo intervento di installazione di un impianto transradiale (sotto al gomito) stabile e permanente per il controllo di una mano robotica. Hanno collaborato alla ...