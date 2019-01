Roma | ubriaco respinto dalla discoteca Qube prova a investire i buttafuori con l' auto

Roma : trovato ubriaco alla guida sorvegliato speciale - arrestato : Roma – Era notte fonda, quando una pattuglia della Stazione Carabinieri Roma Tor Vergata lo ha notato zigzagare a bordo di una Classe A, in via Casilina. Raggiunto e bloccato dopo poco, i Carabinieri si sono ritrovati davanti ad un 45enne Romano, appartenente alla famiglia Casamonica, che hanno subito riconosciuto, dato i suoi numerosi precedenti e lo hanno arrestato, per l’inosservanza alla misura di prevenzione della sorveglianza ...

Ubriaco guida contRomano di notte per 70 km : Ha guidato Ubriaco contromano di notte e nella nebbia per 70 chilometri, da Vicenza a Rovigo, lungo la Valdastico: per questo è stato denunciato un 61enne di Rovolon, in provincia di Padova, cui è stata ritirata la patente. E' accaduto nella notte di Natale, lungo la A31 che collega le pendici delle Alpi con il Polesine, ma la notizia è rimbalzata con tre giorni di ritardo sui media veneti. Il ...

Roma - ubriaco finisce con auto su Scalinata di Trinità dei Monti : Roma, 9 dic., askanews, - ubriaco finisce con l'auto sulla Scalinata di Trinità dei Monti: nessun danno di rilevo alla celebre Scalinata Romana a Piazza di Spagna. L'incidente è avvenuto questa ...

Roma - ubriaco finisce con l’auto sulla scalinata di Trinità dei Monti : denunciato : Finito con l’auto sulla scalinata di Trinità dei Monti. Alla guida un italiano di 27 anni, risultato positivo all’alcol test, che ha perso il controllo della sua Peugeot 206 intorno alle 6.30 di domenica 9 dicembre. I primi a intervenire sul posto sono stati gli agenti della polizia locale, in servizio nella zona. I vigili sono saliti in cima alla scalinata e poco dopo hanno individuato il ragazzo che si era allontanato per cercare ...