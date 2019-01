Julen e Oliver | morti a 2 anni  di distanza | il tragico destino dei due fratellini di

Il dolore straziante di José e Victoria - genitori di Julen . Nel 2017 avevano perso Oliver - di 3 anni : Per 13 giorni hanno sperato che potesse verificarsi un miracolo. Ma giorno dopo giorno, con le operazioni di salvataggio che si dilungavano, la speranza era sempre di meno. E alla fine, il loro figlio, Julen, di due anni , non ce l'ha fatta. È stato trovato senza vita a 100 metri di profondità, dentro quel pozzo in cui era precipitato. I suoi genitori , José Roselló e Victoria García, sono conosciuti dai vicini ...

La storia di Oliver - il fratellino di Julen - morto all'improvviso a 3 anni : Julen è caduto in un pozzo domenica scorsa, durante una giornata in famiglia: nonostante il trascorrere delle ore i tentativi per salvarlo non si fermano. Intanto viene resa pubblica la triste storia del fratello maggiore di Julen, morto tragicamente a 3 anni. Il piccolo Oliver Il primogenito di Josè e Vicky si chiama Oliver ed è un bimbo di tre anni. Completa la famigliola Julen, di pochi mesi. Josè e Vicky sono giovani, ma si amano e vogliono ...