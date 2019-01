La terza via sovranista

Tour Down Under : Viviani all’attacco - prima vittoria di Sagan nella terza tappa : È arrivata sul traguardo di Uraidla, dove aveva già vinto un anno fa, la prima vittoria stagionale di Peter Sagan. Il tre volte iridato ha firmato così la terza tappa del Tour Down Under che ha curiosamente riproposto gli stessi corridori sul podio rispetto alla frazione conclusa sullo stesso arrivo nella scorsa edizione, Impey e Sanchez. La corsa si è risolta con uno sprint tra una cinquantina di corridori selezionati da un percorso ricco di ...

Brexit - tra 24 ore il Parlamento Uk vota l’accordo. E Bruxelles pensa a una “terza via” : più tempo per negoziare : Mancano ormai meno di 24 ore al voto della Camera dei Comuni sull’accordo tra governo britannico e Unione europea sull’uscita del Regno Unito dall’Ue. Meno di 24 ore in cui la premier Theresa May dovrà decidere la prossima mossa da compiere per limitare i danni, sia per il Paese che per il suo futuro politico, di una quasi certa bocciatura del Parlamento. Le strade da percorrere per la leader dei Conservatori sembrano essere soltanto due, ...

Fabrizio De André : poesia - anarchia - la terza via : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

“Da Sambadù a Moravia : le Leggi Razziali e i libri” : terza lettura per la rassegna “San Rossore 1938” : “Da Sambadù a Moravia: le Leggi Razziali e i libri” è il titolo della terza lettura cittadina che si svolge nell’ambito della rassegna dell’Università di Pisa “San Rossore 1938”. L’appuntamento è giovedì 10 gennaio alle 17,30, alla Libreria Feltrinelli a Pisa (Corso Italia 50). L’incontro a ingresso libero è a cura di Luca Biagiotti e Franco Farina con Paolo Giommarelli e riguarderà la politica del regime fascista sui prodotti culturali degli ...

Manovra - la Camera avvia la terza lettura. Opposizione all’attacco : Per stringere i tempi d’esame, i relatori di maggioranza hanno rinunciato ad intervenire nella discussione generale. A metà pomeriggio attesa la richiesta del voto di fiducia da parte del Governo. Il Pd deposita alla Consulta un ricorso sull’iter a tappe forzate del ddl Bilancio...

Manovra - la Camera avvia la terza lettura. Opposizione all'attacco : Attesa per la richiesta della fiducia Per stringere i tempi d'esame, i relatori di maggioranza hanno rinunciato ad intervenire, consegnando il testo del loro discorso: una scelta di economia dei ...

VIDEO Alena Kostornaia terza ai campionati nazionali russi : riviviamo il programma libero : La vincitrice delle ultime Finali Junior Grand Prix Alena Kostornaia, si è piazzata sul gradino più basso del podio ai campionati nazionali russi di pattinaggio artistico, andati in scena presso il palazzo del ghiaccio della Repubblica di Mordovia a Saransk. L’incantevole pattinatrice allenata da eteri Tutberidze è stata protagonista di una prova di altissimo livello in cui, nonostante non abbia presentato salti quadrupli come le sue ...

Pranzo di Natale a casa o al ristorante? La terza via è lo chef a domicilio : Quella del Pranzo di Natale è una faccenda seria. Che si ripete tale e quale per Santo Stefano o per il cenone di Capodanno, sia chiaro. Da un lato, infatti, nei giorni di festa c’è la voglia di vivere appieno l’atmosfera rilassata che solo la propria casa è in grado di garantire. Dall’altro, però, c’è il desiderio più che comprensibile di non voler perdere ore e ore ai fornelli, tra tortellini in brodo da servire, salumi da affettare e arrosti ...

The Marvelous Mrs Maisel - al via la seconda stagione e si pensa alla terza : The Marvelous Mrs Maisel, la sorpresa deliziosa della scorsa stagione capace di fare incetta degli Emmy 2018, torna con una nuova serie di episodi tutti da gustare su Amazon Prime dal 5 dicembre in lingua originale e con i sottotitoli. La seconda stagione della serie ideata da Amy Sherman Palladino, l’autrice di quell’altro gioiello che è Una mamma per amica, insieme al marito Daniel Palladino è stata presentata alla premiére europea ...

Anticipazioni L'amica geniale terza puntata : Lenù viene abusata da Donato e scappa via : Martedì 11 dicembre, in prima serata su Raiuno, verrà trasmessa la terza delle quattro puntate de L'amica geniale, la nuova serie televisiva del prime time della rete ammiraglia, tra le più attese in assoluto di questa nuova stagione televisiva. E in effetti va detto che i risultati d'ascolto hanno confermato il fatto che gli Italiani attendevano la messa in onda di questa serie tv. Gli ascolti, infatti, sono a dir poco ottimi e la prima puntata ...

La terza puntata de L’Amica Geniale tra un viaggio ad Ischia e proposte di matrimonio : anticipazioni 4 e 11 dicembre : La terza puntata de L'Amica Geniale andrà in onda la prossima settimana, l'11 dicembre, ad un passo dal gran finale di stagione e regalando al pubblico nuovi pezzi di un puzzle realistico e crudo che non molti hanno gradito. Gli ascolti della serie hanno parlato per tutti e anche se la seconda puntata si piegherà ad un piccolo calo fisiologico, i risultati sono destinati a rimanere ottimi, ne siamo certi. Elena e Lila in versione bambine ...

The Marvelous Mrs Maisel - al via la seconda stagione e si pensa alla terza : The Marvelous Mrs Maisel, la sorpresa deliziosa della scorsa stagione capace di fare incetta degli Emmy 2018, torna con una nuova serie di episodi tutti da gustare su Amazon Prime dal 5 dicembre in lingua originale e con i sottotitoli. La seconda stagione della serie ideata da Amy Sherman Palladino, l’autrice di quell’altro gioiello che è Una mamma per amica, insieme al marito Daniel Palladino è stata presentata in una premiére ...