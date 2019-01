Brexit : Ue - accordo non si rinegozia : Ma se Schinas avverte che i 27 non sono disposti a rinegoziare l'intesa, lascia però intendere che c'è qualche margine per ritoccare la dichiarazione politica congiunta sulla partnership futura, ...

Brexit - il Parlamento boccia l'accordo. May non si dimette : Si riapre la partita della Brexit: l'accordo sul divorzio dall'Ue raggiunto a novembre dalla premier Tory, Theresa May, con Bruxelles è stato bocciato stasera dalla Camera dei Comuni...

Brexit - May alla prova del voto di fiducia dopo il no del Parlamento all’accordo con l’Ue : Il Parlamento di Londra con 432 voti contrari ha bocciato l’accordo con la Ue. Il leader laburista Corbyn invoca le elezioni generali e ha annunciato una mozione di sfiducia contro il governo May che sarà votata questa sera. Tusk: unica soluzione positiva per Londra è restare in Europa...

Brexit - il Parlamento inglese boccia l’accordo con l’Ue. May alla prova del voto di fiducia : Il Parlamento di Londra con 432 voti contrari ha bocciato l’accordo con la Ue. Il voto alla Camera dei comuni a Londra è stato un momento storico e si è concluso con l’esito, scontato, della bocciatura. Il leader laburista Corbyn invoca le elezioni generali e ha annunciato una mozione di sfiducia contro il governo May che sarà votata il 16 gennaio. Tusk: unica soluzione positiva per Londra è restare in Europa. Conte: ...

Brexit - il Parlamento britannico dice no all'accordo con l'UE : Il D-Day di Theresa May è arrivato. Nel corso della serata di martedì 15 gennaio, il Parlamento britannico ha respinto con 432 voti contrari e 202 favorevoli l'accordo che avrebbe dovuto regolare l'uscita della Gran Bretagna dall'Europa, prevista per il prossimo 29 marzo. L'esito della bocciatura era stato pronosticato, ma il colpo non è stato per questo meno doloroso da incassare: lo scarto di 230 voti segna, di fatto, un record storico, come ...

