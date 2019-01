Calcio | ancora vergogna a Roma! Volantini antisemiti da parte dei tifosi giallorossi

Calciomercato Roma - De Rossi ancora infortunato : i giallorossi cercano un sostituto - i nomi : Con ancora Daniele De Rossi costretto in infermeria, la Roma cerca in questa sessione di mercato il sostituto ideale: i possibili nomi In piena sessione di mercato invernale la Roma cerca di correre ai ripari e vuole un degno sostituto del suo capitano Daniele De Rossi. I gialloRossi, valutando i tempi di recupero dell’infortunio al ginocchio del calciatore, hanno deciso di puntare più di un centrocampista. Secondo Gazzetta dello ...

CalcioMERCATO NAPOLI/ Ultime notizie - Barella vicino al Chelsea ma De Laurentiis ci crede ancora : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie, parla l'agente di Hysaj: 'smentisco ogni voce di trattativa con la Lazio per il mio assistito'.

Calcio femminile - Sara Gama : “In Italia stiamo crescendo ma c’è ancora molto da fare. Ai Mondiali? Vogliamo giocarcela con tutte” : Domani il campionato di Calcio femminile di Serie A torna protagonista e si ripartirà dalla Juventus capolista. Le bianconere, dopo un avvio stentato sancito dall’eliminazione in Champions League e dal ko contro la Fiorentina in Supercoppa Italiana, si sono rimesse in carreggiata grazie ad un ottimo mese di dicembre che ha consentito loro di riprendersi la vetta della graduatoria a danno del Milan di Carolina Morace. Tra le giocatrici più ...

Inter-Napoli - è morto un tifoso interista dopo il caos al Meazza : il mondo del Calcio ha deluso ancora! : Boxing Day di Serie A caratterizzato da razzismo, morte e scontri, una vergogna per il nostro calcio che sembra non voler cambiare Un morto e 4 feriti gravi, un bollettino di guerra quello del primo Boxing Day del calcio italiano. Doveva essere una festa per la nostra Serie A, invece si è trasformata in una giornata di morte e razzismo in quel di Milano col caso Koulibaly a far discutere. Come detto, ci è scappato anche il morto. Si tratta ...

Calcio - anche la Roma cade sotto i colpi della Juventus. Decide Mandzukic : bianconeri ancora imbattuti : Con la vittoria di una sempre più dominatrice del campionato Juventus sulla Roma per 1-0 si chiude la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2018-19. Gol decisivo di Mandzukic al 35° minuto in un match ricco di occasioni da ambo le parti, con Olsen che impedisce più volte la gioia del gol a Cristiano Ronaldo riscattando la deludente prestazione della scorsa settimana contro il Genoa e la Roma che nel secondo tempo tiene testa ai ...

C'è ancora Calcio oltre il 90' : Non è finita finché non è finita, il celebre aforisma della leggenda del baseball Yogi Berra, poi via via mutuato da un po' tutti gli sport e gli sportivi, nel calcio si sta trasformando in: non è finita perché le partite non finiscono mai. Nel weekend del 7-9 dicembre abbiamo assistito al pareggio del Cagliari con la Roma in 9 ...

Bayern - Coman shock : 'Se dovessi operarmi ancora lascerei il Calcio' : Del suo Bayern dice: 'Quando la rosa è al completo siamo tra le migliori squadre al mondo, ho grande fiducia in noi. Ribery? Franck è una leggenda, ha fatto grandi cose nel calcio e sta facendo ...

Calcio - i migliori italiani della quindicesima giornata di Serie A. Immobile e Quagliarella ancora a segno - Chiellini insuperabile : Tante partite spettacolari nella quindicesima giornata della Serie A di Calcio. Tra rimonte, pareggi all’ultimo minuto e molti gol, non è mancato il divertimento in questo week-end con la Juventus che batte l’Inter e resta saldamente al comando, mentre il Napoli si mantiene in scia. Andiamo quindi a scoprire quali sono stati i migliori calciatori italiani in campo in questo fine settimana di campionato. Giorgio Chiellini (Juventus): il centrale ...

I calciatori non sanno le regole del Calcio/ Video - Le Iene mettono in difficoltà ancora Donnarumma e... - IlSussidiario.net : I calciatori non sanno le regole del calcio? Le Iene Show mettono in difficoltà ancora una volta Gigio Donnarumma e non solo

Calcio femminile - le migliori italiane della nona giornata di Serie A. Girelli colpisce ancora - Giacinti capocannoniere - che gol Cernoia! : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il nono turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. ILARIA MAURO (FIORENTINA): Il gol non è arrivato ma la prestazione al “Del Buffa” contro la Florentia è stata sontuosa. Sempre al centro del gioco e l’assist sul ...

Calcio - Nations League 2019 : Italia-Portogallo 0-0 - 12 mesi dopo San Siro è ancora stregato. Addio Final Four : MILANO – A San Siro l’Italia non va oltre lo 0-0 con il Portogallo e deve dare Addio alle speranze di qualificazione alla Final Four di Nations League 2019, dove invece i lusitani accedono matematicamente. 12 mesi dopo, nella Scala del Calcio si materializza un altro risultato a reti bianche che rievoca l’indimenticato incubo svedese. La Nazionale non demerita, soprattutto nel primo tempo lascia intravedere ottime trame di ...

Italia-Portogallo Calcio - le probabili formazioni. Mancini si affida ancora al tridente leggero : Roberto Mancini non torna indietro e sembra ormai orientato a fare giocare la sua Italia con il 4-3-3 leggero, un modulo con il doppio play e il tridente leggero mobile che ha già dato soddisfazioni nella vittoriosa trasferta in Polonia e che verrà quasi sicuramente riproposto contro il Portogallo nel match di Nations League in programma sabato 17 novembre (ore 20.45) allo Stadio San Siro di Milano. La nostra Nazionale cercherà di battere i ...

Calcio - spezzare il cerchio della brutalità : siamo ancora in tempo? : Ma siamo ancora in tempo? È davvero possibile, in concreto, arginare l'ondata di brutalità che devasta il mondo del Calcio, specialmente quello delle serie minori? Quali strumenti utilizzare ora - ...